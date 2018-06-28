Рогозин попросил Счётную палату проверить предприятия космической отрасли

Читайте также

Рогозин попросил Счётную палату проверить предприятия космической отрасли

1761

Фото: ©РИА Новости/Михаил Воскресенский

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин обратился к Счётной палате с просьбой проверить предприятия космической отрасли.

— Я обратился к Счётной палате с просьбой провести отдельную проверку предприятий отрасли, — сказал он, выступая на научно-практической конференции "Основные задачи и перспективы развития госкорпорации "Роскосмос".

При этом Рогозин не указал, какие именно предприятия, по его мнению, необходимо проверить. Ранее глава госкорпорации сказал, что в Роскосмосе не будет места бездельникам и интриганам.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×