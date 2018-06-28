Путин назвал сроки поступления на вооружение "Авангарда" и "Сармата"

Ряд отечественных систем вооружения на десятилетия опережает зарубежные аналоги, отметил глава государства.

Президент России Владимир Путин, приветствуя выпускников военных вузов на приёме в Кремле, рассказал, когда отечественная армия получит гиперзвуковое оружие.

По словам российского лидера, ракетный комплекс "Авангард" поступит в войска в ближайшее время, а "Сармат" — уже через год. Путин подчеркнул, что ряд отечественных систем вооружения на десятилетия опережает зарубежные аналоги.

— Так, в Южном военном округе на опытном дежурстве стоит новейший авиационный комплекс "Кинжал". В ближайшее время в войска поступят ракетные комплексы межконтинентальной дальности "Авангард", а через год — "Сармат". И это лишь часть современных вооружений, которые позволят в разы, кратно увеличить потенциал российской армии, — добавил президент.

Напомним, что новейшие виды вооружений были впервые продемонстрированы во время послания президента Федеральному собранию 1 марта. Среди них были представлены новая баллистическая ракета "Сармат", ракетный комплекс "Авангард", гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", лазерный комплекс "Пересвет" и глубоководный комплекс "Посейдон".