Перерывы, вода, другая одежда. Россиянам рассказали, как работать в жару

Трудовой день при высокой температуре должен быть сокращённым, напитки — в доступной близости.

Роспотребнадзор в связи с наступлением жары во многих регионах России выпустил памятку о том, как правильно работать при таких погодных условиях. Одно из главных правил — перерывы в труде, если температура воздуха поднялась выше 30 градусов.

— При работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 °C и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15–20 минут с последующей продолжительностью отдыха не менее 10–12 минут в охлаждаемых помещениях, — говорится в сообщении ведомства.

При этом воздействие жары на человека не должно превышать пяти часов в день при наличии спецодежды и всего двух часов — без неё.

Работодателям ещё раз напомнили, что, если температура в помещении приблизилась к 28,5 градуса, нужно сокращать рабочий день на час, при температуре 30,5 градуса — уже на четыре часа.

Одежду при жаре нужно выбирать из плотных видов ткани для защиты от теплового излучения. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве, в доступной близости и иметь температуру 10–15 °C. Хорошо использовать слегка подсоленную воду, молочнокислые напитки, кислородно-белковые коктейли.

Ранее сообщалось, что к выходным жару в Москве сменят грозовые ливни и шквалы ветра.