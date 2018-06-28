"Полыхал как факел". В Ярославле мужчину облили спиртом и подожгли

В одном из домов Ярославля в результате пожара погиб один человек, ещё одна женщина с ожогами была доставлена в больницу. Как оказалось, трагедия произошла по вине одного из жителей. По словам очевидцев, мужчина приревновал сожительницу к гостю и решил устранить соперника кардинальным образом — ярославский Отелло облил оппонента спиртом и поджёг.

— Я вышла в коридор, как на меня выбежал мужчина из соседней двери. Он полыхал как факел. Весь был в огне и мычал. Я плеснула на него ведро воды и бросилась прочь, — рассказала одна из жительниц дома порталу "76.ru".

Спасти мужчину не удалось. Виновница "любовной вендетты" получила различные ожоги и была доставлена в ближайшую больницу. Комната, в которой произошёл пожар, выгорела полностью, остальные также были незначительно повреждены огнём.

Погорельцев на время разместили в общежитиях. В произошедшем разбираются правоохранители.