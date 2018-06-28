Автор статьи "Поколение шлюх": Мой текст не о россиянках, а о трендах

Журналист Платон Беседин признался в любви к русским женщинам и посетовал, что многие читатели его не так поняли.

Автор нашумевшей статьи "Поколение шлюх" о россиянках на мундиале Платон Беседин считает, что многочисленной армии критиков просто не удалось пробраться дальше заголовка — в противном случае все бы поняли, что журналист не ставил целью оскорбить русских женщин. Об этом он заявил в интервью Лайфу.

— На самом деле мой текст не о россиянках, которые вдруг решили провести время с иностранцами. Это текст о том, как создаётся матрица, в которой людей учат продавать себя. Может, кто-то дальше названия не пробрался, но там говорится о разных видах шлюх, например о шлюхах политических. Это лишь повод поговорить о том, какие ценности у нас есть, о порочных трендах, — рассуждает журналист.

Что касается девушек с низкой социальной ответственностью, то они, по словам Беседина, были всегда, даже в том же СССР (предлагает вспомнить фильм "Интердевочка", где россиянки, по выражению журналиста, "окучивают иностранцев"). Только раньше, как утверждает Беседин, это осуждалось, а сейчас возносится посредством телеканалов, на которых "сплошной "Дом-2" и Шурыгина".

— Я уверен, что большинство русских девушек — абсолютно нормальные люди, они помнят, что такое честь, и я с большим уважением отношусь ко всем женщинам, любой национальности, — утверждает Беседин. — Я считаю, что русская женщина — это сакральное понятие. Вспомните, как писали об этом русские писатели, как писал об этом Блок.

В конце концов Беседин окончательно сменяет гнев на милость и соглашается с тем, что часть вины за происходящее лежит на русских мужчинах.

— Если нравятся нашим девушкам иностранцы, значит, это и наша проблема, российских мужчин. Видимо, мы должны проявлять больше заботы и нежности, лучше относиться к нашим девушкам, и тогда они не пойдут к иностранцам.

Напомним, что Беседин написал статью "Поколение шлюх: россиянки на мундиале позорят себя и страну". Материал тут же "взорвал" соцсети. Пользователи требуют удалить текст, ведь на основании всего пары роликов автор обвинил всех девушек страны в недостойном поведении.