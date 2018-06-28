Путин рассказал, сколько самолётов и вертолётов выведено из Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что за последнее время из Сирии было выведено 1140 российских военнослужащих, 13 самолётов и 14 вертолётов России. Об этом он сообщил на приёме выпускников военных вузов в Кремле.

— За последние несколько дней выведено 13 самолётов, 14 вертолётов, 1140 человек личного состава. Все они — люди, имеющие опыт и прошедшие испытание боевыми действиями, — отметил глава государства.

Владимир Путин напутствовал выпускников. Он отметил, что им "предстоит в полной мере использовать этот опыт для отработки самых сложных задач".

Напомним, в 2015 году президент Сирии Башар Асад попросил Россию о военной помощи. Там была создана российская военная группировка. Операция по уничтожению террористов была успешной и вывод основной части техники и военнослужащих был проведён в 2017 году.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что тема Сирии будет обсуждаться на его встрече с российским лидером.