Жена Кержакова обвинила футболиста в похищении их общего сына

Милана Тюльпанова рассказывает, что уже месяц не видела маленького Артемия, которого Александр увёз к себе домой и не стал возвращать обратно матери.

Супруга футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова обвинила мужа в похищении их общего сына. По словам дочери бывшего сенатора, она своего ребёнка не видела уже целый месяц. Историю жены старшего тренера юношеской сборной России рассказывает Super.ru.

По словам Тюльпановой, Кержаков забрал их годовалого сына к себе домой, но обратно матери не вернул. Более того, он поставил перед ней условие, которое ей надо выполнить, чтобы снова увидеть маленького Артемия.

— Саша сказал, что мне нужно доказать свою социальную вменяемость. Я не знаю, как это доказывать, я адекватный человек, — рассказывает его жена.

Месяц назад супруги, которые поженились в 2015 году, объявили о разводе. Причём разошлись они не очень хорошо, так как Милана назвала Александра падшим и недостойным уважения человеком.

Добавим, что лучший бомбардир в истории российского футбола через суд лишил свою бывшую гражданскую жену Екатерину Сафронову родительских прав на их сына Игоря. С Сафроновой он также расходился со скандалом.