Путин назвал духовную основу армии и флота России

По его мнению, российских офицеров отличают воля, решимость, блестящая профессиональная школа.

Президент РФ Владимир Путин считает, что духовная основа армии и флота России заключается в преемственности великих традиций. Об этом он сказал на приёме в Кремле, куда приглашены 800 лучших выпускников вузов Минобороны России, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД и ФСИН.

— В преемственности этих великих традиций — духовная, нравственная основа армии и флота современной России, источник силы и твёрдости для нынешнего и для будущего поколений российских офицеров, — сказал Путин.

Он выразил уверенность, что выпускники в погонах чувствуют связь поколений, осознают доверенную честь "быть воином, офицером в России, продолжать дело верных сынов и дочерей Отечества".

— Во все времена, на протяжении веков российский офицерский корпус был надёжной опорой Отечества, — добавил Путин.

Он отметил, что офицеров России всегда отличали воля и решимость, блестящая профессиональная школа и уважение к подчинённым. Ещё одно качество — готовность жертвовать собой ради Отечества и боевых товарищей.