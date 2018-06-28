Изрезал ножом и добил ногами. Житель Поволжья зверски убил сожительницу

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Изрезал ножом и добил ногами. Житель Поволжья зверски убил сожительницу

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По данным следствия, обвиняемый напился и в пылу ссоры расправился с 43-летней возлюбленной.

В Ульяновской области 51-летний сельчанин предстанет перед судом за жестокое убийство сожительницы. По данным регионального СУ СКР, инцидент произошёл в ночь с 1 на 2 апреля в посёлке Архангельское.

<p>Фото: СУ СК РФ по Ульяновской области</p>

Обвиняемый напился и повздорил со своей 43-летней возлюбленной. В пылу ссоры мужчина схватился за нож и нанёс сожительнице не менее шести ударов по руке, нижней челюсти и шее. Когда жертва упала на пол, он не остановился и продолжил избивать её руками и ногами. Подсудимый ударил женщину порядка 30 раз в область головы и шеи. От полученных ран она скончалась на месте.

Мужчине предъявлено обвинение по статье "Убийство". Расследование завершено, материал переданы в суд.

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