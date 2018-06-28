"Развезло на жаре". В Екатеринбурге грузовик завалился в яму

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"Развезло на жаре". В Екатеринбурге грузовик завалился в яму

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Фото © VK/Инцидент Екатеринбург

В полиции региона подтвердили факт происшествия и заявили, что проводится проверка.

В Екатеринбурге в яму провалился самосвал, чем рассмешил пользователей соцсетей. Об этом сообщает портал URA.RU.

Грузовик выезжал с территории стройки, где въехал в огромную яму, в результате чего чуть было не перевернулся. В соцсетях пошутили, что "самосвальчик принял на грудь с дружками, на жаре развезло".

Информацию о происшествии СМИ подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

— В полиции Екатеринбурга по данному факту проводится проверка, — пояснил Горелых.

Автомобиль смогли вытащить лишь через 2,5 часа с помощью экскаватора.

Ранее сообщалось, что грузовик проехал по голове упавшего байкера, но он встал как ни в чём не бывало.

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