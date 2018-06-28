Путин: Рассчитываю на беспощадную борьбу с террористами и коррупцией

Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств заявил, что рассчитывает на беспощадную борьбу с террористами, экстремистами, коррупцией и криминалом.

— Круг стоящих перед вами задач исключительно широк — это надёжная защита прав и свобод наших граждан, это беспощадная борьба с террористами и экстремистами, криминалом и коррупцией, — сказал лидер страны, обращаясь к выпускникам вузов.

Глава Российского государства рассчитывает, что выпускники проявят свои лучшие профессиональные качества и будут действовать в строгом соответствии с законом.