Путин: Рассчитываю на беспощадную борьбу с террористами и коррупцией

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Путин: Рассчитываю на беспощадную борьбу с террористами и коррупцией

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Владимир Путин.Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств заявил, что рассчитывает на беспощадную борьбу с террористами, экстремистами, коррупцией и криминалом.

— Круг стоящих перед вами задач исключительно широк — это надёжная защита прав и свобод наших граждан, это беспощадная борьба с террористами и экстремистами, криминалом и коррупцией, — сказал лидер страны, обращаясь к выпускникам вузов.

Глава Российского государства рассчитывает, что выпускники проявят свои лучшие профессиональные качества и будут действовать в строгом соответствии с законом.

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