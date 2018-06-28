Матвиенко заявила, что экс-глава МЧС Пучков может стать сенатором

Бывший руководитель МЧС Владимир Пучков может быть выдвинут в Совет Федерации от Приморья. Об этом сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Он напомнила, что решение о представителе региона — прерогатива губернатора.

— Что касается Пучкова, то предполагается, что он пойдёт в тройке от губернатора и в случае его победы на выборах станет сенатором от Приморского края, — отметила спикер.

Напомним, в новом составе правительства на смену Пучкову в Министерство по делам чрезвычайных ситуаций пришёл бывший замдиректора ФСБ Евгений Зиничев.