Стало известно, где похоронят поэта Андрея Дементьева

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Стало известно, где похоронят поэта Андрея Дементьева

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Андрей Дементьев. Фото: ©РИА Новости/Виталий Белоусов

Обряд отпевания пройдёт в церкви иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Большой Ордынке.

Российского поэта Андрея Дементьева похоронят на Кунцевском кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГБУ "Ритуал".

— Дементьев будет похоронен на Кунцевском кладбище в Москве 29 июня, — заявили в учреждении.

Вдова поэта Анна Пугач сообщила, что отпевание пройдёт в церкви иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", которая находится на Большой Ордынке.

Ранее стали известны дата и место церемонии прощания с поэтом Дементьевым.

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