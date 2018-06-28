Стало известно, где похоронят поэта Андрея Дементьева

Российского поэта Андрея Дементьева похоронят на Кунцевском кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГБУ "Ритуал".
— Дементьев будет похоронен на Кунцевском кладбище в Москве 29 июня, — заявили в учреждении.
Вдова поэта Анна Пугач сообщила, что отпевание пройдёт в церкви иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", которая находится на Большой Ордынке.
Ранее стали известны дата и место церемонии прощания с поэтом Дементьевым.
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