Коалиция США признала свою вину в гибели 940 мирных жителей Сирии и Ирака

По информации союзников, в ходе операции "Непоколебимая решимость" по территории двух стран было нанесено 29 596 ракетных ударов.

Возглавляемая США международная коалиция признала, что с 2014 года проводимые ею бомбардировки в Сирии и Ираке привели к гибели по меньшей мере 939 мирных жителей. Об этом говорится в отчёте Совместной объединённой оперативной группы (CJTF-OIR).

— Коалиция нанесла всего 29 596 ударов с августа 2014 по конец мая 2018-го. За это время… не менее 939 гражданских лиц были непреднамеренно убиты, — отмечается в документе.

Напомним, военная операция США и их союзников "Непоколебимая решимость", направленная против террористов ИГИЛ*, продолжается в Сирии и Ираке с 2014 года. При этом Дамаск неоднократно подчеркивал, что не давал согласия на данные действия коалиции.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.