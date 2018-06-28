Украинскому омбудсмену не удалось попасть в колонию к Сенцову

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Украинскому омбудсмену не удалось попасть в колонию к Сенцову

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Людмила Денисова. Фото: ©РИА Новости/Илья Питалёв

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова не смогла попасть в колонию, где отбывает 20-летний срок за организацию терактов Олег Сенцов.

— Нет, нам так и не удалось попасть к Сенцову, — приводит слова украинского омбудсмена ТАСС.

Ранее отмечалось, что Денисова приехала в Салехард без согласования с российским омбудсменом и другими структурами.

Между тем уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с Сенцовым и рассказала о его состоянии.

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