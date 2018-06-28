ВЦИОМ подсчитал, сколько россиян верят в успех нашей сборной на ЧМ-2018

Данные соцопроса свидетельствуют, что россиянам больше всего понравились игры российской сборной (49%), Уругвая (23%), Испании (19%).

Проигрыш в матче с Уругваем, естественно, негативно повлиял на ожидания россиян относительно успеха национальной команды на домашнем мундиале, однако многие болельщики по-прежнему верят в успехи нашей сборной. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Около четверти опрошенных (23%) считают, что российские футболисты дойдут до 1/4 финала, ещё 12% рассчитывают на выход в полуфинал. 7% опрошенных полагают, что наша команда сыграет в финале чемпионата мира, а 8% верят, что сборная России даже сможет завоевать чемпионский титул.

К слову, до проигрыша Уругваю таких россиян было больше — 16%.

А вот интерес россиян к просмотру трансляций домашнего чемпионата мира, по данным ВЦИОМ, стабильный: после первого матча нашей сборной доля зрителей составила 64%, после второго — 61%, а после третьего подросла до 62%.

Отметим, что вновь поболеть за сборную России мы сможем уже в предстоящее воскресенье, 1 июля. Наша команда сыграет в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Испании на стадионе "Лужники". Начало встречи — в 17:00 (мск).