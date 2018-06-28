Тело ребёнка отдали из лагеря с синяками, списав смерть на эпилепсию

Мать мальчика планирует написать заявление в прокуратуру на предмет жестокого обращения с её сыном.

Приёмная мать мальчика, умершего в детском лагере в Челябинской области в результате приступа эпилепсии, заявила, что её сын не страдал этим заболеванием. Об этом сообщает портал "Челябинск 74".

— Ребёнок уехал в лагерь абсолютно здоровым. Ничем, кроме ОРЗ, он никогда не болел. Эпилепсии, про которую пишут, у него не было. Откуда это вообще взялось? Мы будем обращаться в прокуратуру, потому что на ребёнке были обнаружены синяки, — заявила женщина.

Также мать выразила недоумение, откуда у её погибшего ребёнка припухлость под глазом, если утверждается, что он ударился затылком.

Лайф ранее сообщал о том, что в детском лагере на Ильменской турбазе умер 13-летний мальчик.