Пьяный отец раздавил голову трёхмесячной дочери, избил сына и ушёл в магазин

Отмечается, что супруга повздорила с обвиняемым из-за его пристрастия к алкоголю и вышла на улицу.

Житель Салехарда предстанет перед судом за жестокое убийство трёхмесячной дочери и избиение четырёхлетнего сына. По данным СКР по ЯНАО, трагедия произошла 14 января, когда 27-летний мужчина в одиночку распивал дома спиртные напитки.

Отмечается, что супруга повздорила с обвиняемым из-за его пьянства. Упрёки жены сильно его разозлили, и она решила переждать гнев мужа на улице. Женщина даже не могла подумать, что он решит выместить свою злобу на маленьких детях, поэтому оставила их в квартире.

— Пользуясь отсутствием матери, мужчина расправился с детьми, сдавив руками не менее четырёх раз голову малышки и жестоко избив ремнём мальчика, — рассказали следователи порталу URA.RU.

После этого злоумышленник ушёл в магазин за новой порцией спиртного, а женщина вернулась в квартиру к детям. Там она обнаружила тело погибшей дочери и мальчика с ранами и синяками на теле и голове.

Мужчине предъявлено обвинение по двум статьям. Отмечается, что он ранее был неоднократно судим и множество раз привлекался к административной ответственности.