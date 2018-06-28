В Кремле сообщили о дате и месте встречи Путина с Трампом

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят российско-американские отношения и основные международные проблемы.

Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп проведут встречу в Хельсинки 16 июля. Об этом сообщили в Кремле.

— В соответствии с достигнутой договорённостью 16 июля в Хельсинки состоится встреча Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа, — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Там добавили, что лидеры двух государств обсудят нынешнее состояние и перспективы российско-американских отношений, а также международные вопросы.

Напомним, договорённость о встрече была достигнута накануне во время визита в Москву советника президента США Джона Болтона. После этого именно город Хельсинки назывался возможным местом встречи. Владимир Путин накануне выразил надежду на первые шаги по восстановлению отношений двух стран.