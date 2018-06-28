Путин и Трамп на встрече в Хельсинки планируют обсудить отношения России и США

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Путин и Трамп на встрече в Хельсинки планируют обсудить отношения России и США

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Фото © РИА Новости/Михаил Климентьев

В Кремле подтвердили, что лидеры России и США действительно встретятся в столице Финляндии 16 июля.

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Донадьд Трамп на встрече в Хельсинки планируют обсудить двусторонние отношения Москвы и Вашингтона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня, — говорится в сообщении Кремля.

Ранее Москва подтвердила, что Путин и Трамп проведут переговоры 16 июля в Хельсинки. По сути, это станет уже третьей личной встречей президента РФ и его американского коллеги. Так, прошлым летом они провели двухчасовую беседу на полях саммита G20, а в ноябре кратко переговорили в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме.

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