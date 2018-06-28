Известный бизнесмен насмерть сбил жену игрока КВН на "дороге смерти" в Туапсе

По словам очевидцев, женщина была "сломана напополам", а отчаявшийся супруг чуть не устроил самосуд над виновником страшной трагедии.

В Туапсе местный бизнесмен на внедорожнике Mitsubishi насмерть сбил женщину с коляской прямо на пешеходном переходе. К счастью, маленький ребёнок не пострадал, поскольку в этот момент находился на руках у отца — игрока команды КВН "Иркутск-350" Егора Кирильчика.

По данным местных СМИ, семья направлялась к пляжу, когда вдруг на зебру вылетела огромная иномарка и снесла женщину с коляской. Спасти Марию Тимофееву не удалось — она скончалась до приезда скорой. На кадрах с места жуткой трагедии видно, что рыдающего малыша уносят от окровавленного тела матери, лежащего под деревом. По словам прохожих, женщина была "сломана напополам". Видя муки супруги, Егор Кирильчик чуть не устроил самосуд над виновником ДТП. Прохожие кричали мужчине: "Убей его!" Отмечается, что кавээнщик даже разбил стекло машины, но виновника спасли прибывшие на место происшествия правоохранители. В ожидании врачей Кирильчик в отчаянии кричал: "Тварь!"

Как стало известно ряду изданий, водитель внедорожника — совладелец местного рекламного агентства "Лик" Сергей Лебедев — был пьян, однако официального подтверждения эта версия пока не получила. Очевидцы говорят, что чёрный внедорожник в городе хорошо знали, поскольку мужчина часто нарушал правила. А его защитники утверждают, что бизнесмен просто мог уснуть за рулём после ночной смены на работе.

По словам местных жителей, этот пешеходный переход уже давно называют "дорогой смерти" из-за количества происходящих здесь аварий.

Примечательно, что по каким-то причинам уголовное дело в отношении Лебедева до сих пор не возбуждено. По данным местных СМИ, бизнесмен лёг в неврологическое отделение местной больницы в день жуткого ДТП. А Кирильчик вместе с ребёнком остался в Туапсе ждать результатов судмедэкспертизы.