"А кто этот дядя?" Анджелина Джоли представила детям их нового "папу"

О разводе одной из самых красивых пар Голливуда стало известно в сентября 2016 года. С тех пор журналисты неоднократно приписывали актрисе новые романы. Но именно сейчас, пожалуй, всё серьёзно.

Главная холостячка Голливуда намерена скрывать свои новые отношения до тех пор, пока окончательно не покончит со старыми. Как сообщают "Дни.ру" со ссылкой на западные таблоиды, Анжелина Джоли не намерена комментировать роман со звездой франшизы "Мстители" Томом Хиддлстоном до тех пор, пока её развод с Брэдом Питтом не оформится в финальную стадию.

— Она продолжает держать всё в секрете, но близким друзьям всё равно заметно, что она стала намного счастливее, — цитирует инсайдера портал Radar Online. — Но до тех пор, пока развод с Брэдом не будет окончательно завершён, Энджи не хочет ничего рассказывать прессе.

Джоли скрывает отношения с Хиддлстоном даже от коллег по фильму "Малефисента". А это, к слову, довольно непросто, поскольку съёмки проходят в Великобритании и Энджи не упускает ни единой возможности, чтобы увидеться с избранником.

А вот своим детям, как утверждает источник, Джоли уже представила возлюбленного. Одобрили ли они выбор матери, неизвестно.

К слову, у Анджелины Джоли шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все они носят двойную фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта.

Напомним, о разводе одной из самых красивых пар Голливуда стало известно 19 сентября 2016 года. Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом, потребовав у суда полной единоличной опеки над всеми детьми, официальной причиной расставания актриса указала "непримиримые разногласия".