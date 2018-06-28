В Москве призвали горожан не оставлять детей и животных в машинах под солнцем

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В Москве призвали горожан не оставлять детей и животных в машинах под солнцем

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Фото © Flickr/ Steve Baker

В АМПП отметили, что риск пострадать для детей есть не только в результате перегрева, но и из-за неправильно припаркованного автомобиля.

Власти Москвы обратились к горожанам с просьбой не оставлять детей и животных одних в припаркованных автомобилях в жаркие дни. Об этом сообщает пресс-служба администратора московского парковочного пространства (АМПП).

— Ребёнок может не только перегреться летом, но и пострадать в результате ДТП, особенно если автомобиль припаркован не по правилам, — говорится в сообщении АМПП.

Также в учреждении призвали не оставлять в машинах животных, так как высока вероятность получения ими теплового удара.

Ранее ГИБДД посоветовала отказаться от дальних поездок в +30°.

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