В Москве призвали горожан не оставлять детей и животных в машинах под солнцем

В АМПП отметили, что риск пострадать для детей есть не только в результате перегрева, но и из-за неправильно припаркованного автомобиля.

Власти Москвы обратились к горожанам с просьбой не оставлять детей и животных одних в припаркованных автомобилях в жаркие дни. Об этом сообщает пресс-служба администратора московского парковочного пространства (АМПП).

— Ребёнок может не только перегреться летом, но и пострадать в результате ДТП, особенно если автомобиль припаркован не по правилам, — говорится в сообщении АМПП.

Также в учреждении призвали не оставлять в машинах животных, так как высока вероятность получения ими теплового удара.

Ранее ГИБДД посоветовала отказаться от дальних поездок в +30°.