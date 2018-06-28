Минздрав призвал не верить данным о допустимом за год числе пьянок

Как отмечает специалист-нарколог, любое токсическое вещество является опасным для организма человека.

Алкоголь является токсическим веществом и наносит вред организму в любых количествах, поэтому верить данным о допустимой дозе алкоголя не стоит. Такое мнение высказал главный внештатный специалист-нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.

— Есть люди, которые плохо перерабатывают алкоголь, для них это более вредно — якобы допустимые дозы. Есть люди с лучшим состоянием печени, им, наверное, менее вредно, но вредно всем, — сказал он РИА "Новости".

Брюн скептически относится к заявлениям о том, что алкоголь в маленьких количествах благотворно влияет на здоровье человека. По его словам, это также касается и других продуктов. К примеру, фастфуда.

— Общая установка — любое токсическое вещество вредно для организма, — резюмировал он.

Ранее специалисты Американской ассоциации кардиологов заявили, что 350 граммов пива, 100 граммов вина или 40 граммов крепкого алкоголя являются допустимой дозой для человека в месяц.