В России отзывают восемь тысяч Mazda 6 из-за проблем с подушками безопасности

По оценке дилера, из-за неисправности в случае столкновения водителю и пассажирам машины может грозить смертельная опасность.

Официальный представитель Mazda в России "Мазда мотор Рус" отзывает 8090 автомобилей марки Mazda 6 из‐за возможного дефекта во фронтальных подушках безопасности. Как сообщила пресс‐служба Росстандарта, проверке подлежат проданные c августа 2002 года по июнь 2008 года машины.

— Причиной отзыва ТС является возможное продолжительное влияние высокой абсолютной влажности. Оно может привести к нарушению целостности или растрескиванию корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности, — говорится в сообщении.

Официальный дилер отмечает, что в случае столкновения водителю и пассажирам может грозить опасность из-за возможного несрабатывания подушек безопасности. Кроме того, растрескивание корпуса газогенератора может привести к попаданию металлических осколков в находящихся в салоне людей и, как следствие, к травмам или гибели.

Ранее стало известно, что официальный представитель Audi в России отзывает 769 автомобилей Audi A4, A5, A6 и Q5. Отмечается, что в машинах, проданных с 2012 по 2017 год, может выйти из строя насос охлаждающей жидкости.