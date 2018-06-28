СМИ: Франция сняла все обвинения с Сулеймана Керимова

Франция сняла все обвинения с сенатора Сулеймана Керимова. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник. Ожидается, что уже в скором времени члену Совфеда вернут паспорт и залог.

Отметим, что Франция обвиняла Керимова в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге республики. Теперь же со стороны местных правоохранителей к сенатору претензий нет.

Как уже сообщал Лайф, Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы в конце ноября 2017 года. До этого момента сенатор находился под подпиской о невыезде.