СМИ: Франция сняла все обвинения с Сулеймана Керимова

Читайте также

СМИ: Франция сняла все обвинения с Сулеймана Керимова

3269

Сулейман Керимов. Фото: ©РИА Новости/Алексей Филиппов

Франция сняла все обвинения с сенатора Сулеймана Керимова. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник. Ожидается, что уже в скором времени члену Совфеда вернут паспорт и залог.

Отметим, что Франция обвиняла Керимова в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге республики. Теперь же со стороны местных правоохранителей к сенатору претензий нет.

Как уже сообщал Лайф, Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы в конце ноября 2017 года. До этого момента сенатор находился под подпиской о невыезде.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×