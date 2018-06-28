"ВКонтакте" пригрозила паблику Buceta rosa за посты о доступных россиянках

Сообщество создано 19 июня после появления видео с бразильскими фанатами, которые заставили девушку распевать кричалку про розовую вагину.

Социальная сеть "ВКонтакте" вынесла предупреждение администрации паблика Buceta rosa и аналогичных ему сообществ о недопустимости очернения россиянок и выставления их доступными для иностранцев, приехавших на ЧМ-2018. Об этом "Ведомостям" рассказал представитель соцсети.

Руководство самой популярной в России социальной сети потребовало от групп пристально следить за своим контентом и указало на необходимость модерации комментариев.

Сообщество Buceta rosa создано 19 июня после появления видео с бразильскими фанатами, которые заставили россиянку распевать Buceta rosa, что в переводе с португальского означает "розовая вагина". В паблике размещают посты, которые посвящены неподобающему, по мнению модераторов и участников группы, поведению российских девушек в ходе ЧМ-2018.