Пушков назвал Хельсинки идеальным городом для переговоров Путина и Трампа

16 июля в столице Финляндии встретятся российский президент и его американский коллега.

Сенатор Алексей Пушков оценил Хельсинки как город, где уже 16 июля состоится главное международное событие лета — встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Он считает столицу Финляндии идеальным местом для спокойных и деловых переговоров.

Итак,встреча Путин-Трамп состоится в Хельсинки. Идеальное место для спокойных деловых переговоров.Пора выводить отношения из опасного тупика — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 июня 2018 г.

— Идеальное место для спокойных деловых переговоров. Пора выводить отношения из опасного тупика, — пишет Пушков в своём "твиттере".

Ранее в Кремле подтвердили, что Путин и Трамп действительно проведут полноформатные переговоры, которые состоятся 16 июля в Хельсинки.