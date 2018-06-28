Клиенты Сбербанка получили онлайн-доступ к госуслугам по управлению пенсиями

Пользователи кредитной организации теперь могут перевести получение пенсий от Пенсионного фонда на счёт, который открыт в банке.

Сбербанк начал предоставлять онлайн-доступ к государственным услугам по управлению своими пенсиями в сервисе "Сбербанк онлайн". Об этом говорится в сообщении организации.

Так, теперь пользователи могут перевести получение пенсий от Пенсионного фонда на счёт, который открыт в Сбербанке. При этом без визита в отделение ПФР. Также клиенты кредитной организации смогут получить выписку из индивидуального счёта фонда.

— Пенсионные услуги — только начало, мы приложим все усилия для того, чтобы наши клиенты смогли получать различные государственные услуги через каналы Сбербанка, — сказал руководитель Сбербанка Герман Греф.

ПФР, в свою очередь, намерен сэкономить на предоставлении своих сервисов в цифровом виде и издержках работы с наличными.