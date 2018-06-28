Драки с покойником и спущенные штаны. Вышел посмертный клип рэпера XXXTentacion

Создатели отмечают, что это пророческое видео, "наполненное философскими посланиями самому себе". Ну, окей, как говорится.

Спустя 10 дней с момента смерти американского рэпера XXXTentacion на его YouTube-канале выложили посмертный клип на песню SAD!, которая стала главным синглом с его последнего альбома. Сюжет клипа достаточно психоделичен: главный герой в исполнении самого XXXTentacion приходит на собственные похороны и дерётся с восставшим из гроба телом, в конце концов побеждая его. Иногда фабула прерывается вставками, представляющими собой разговор рэпера со смертью.

Отметим, что интерес к музыке рэпера XXXTentacion после его убийства стал настолько велик, что его сингл Sad! поднялся с 52-й позиции на первое место в списке Billboard Hot 100. Таким образом, он стал первым за 21 год покойным лидером американского хит-парада.

Напомним, 20-летнего Джасея Дуэйна Онфроя, известного как XXXTentacion, застрелили неизвестные, когда он садился в свой автомобиль. Злоумышленники забрали у него сумку Louis Vuitton, сели во внедорожник и скрылись. Ранее сообщалось о задержании одного из подозреваемых в убийстве. Имя его сообщника уже известно полицейским.