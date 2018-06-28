Обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан вывели из правления "Интер РАО"

Карина Цуркан, которой сегодня предъявлено обвинение в шпионаже, выведена из правления ПАО "Интер РАО". Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, её полномочия сегодня прекращены досрочно.

Напомним, из-за обвинения в шпионаже сегодня суд рассматривал жалобу на её арест в закрытом режиме. В итоге она оставлена под стражей.

Ранее сообщалось, что у Цуркан мог быть доступ к данным о проекте строительства АЭС "Аккую" в Турции, и именно информацию об атомной станции она и могла передать зарубежным спецслужбам.