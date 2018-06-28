"Ещё одна Северная Корея". Хейли негативно высказалась об Иране

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сравнила Иран с КНДР. Такое заявление дипломат сделала на мероприятии в исследовательском центре в Индии.
— Мы намерены продолжать оказывать давление на Иран, поскольку в наших глазах он является ещё одной Северной Кореей, — сказала Хейли.
Также Хейли выразила надежду, что к политике давления на Иран присоединятся и другие страны. Посстпред США при ООН заявила, что Тегеран "нарушает резолюцию за резолюцией и поддерживает терроризм".
Ранее США призвали Совбез ООН ввести против Ирана санкции.
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