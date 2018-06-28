"Ещё одна Северная Корея". Хейли негативно высказалась об Иране

Американский дипломат надеется, что к политике давления, которую США проводят в отношении исламской республики, присоединятся и другие страны.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сравнила Иран с КНДР. Такое заявление дипломат сделала на мероприятии в исследовательском центре в Индии.

— Мы намерены продолжать оказывать давление на Иран, поскольку в наших глазах он является ещё одной Северной Кореей, — сказала Хейли.

Также Хейли выразила надежду, что к политике давления на Иран присоединятся и другие страны. Посстпред США при ООН заявила, что Тегеран "нарушает резолюцию за резолюцией и поддерживает терроризм".

Ранее США призвали Совбез ООН ввести против Ирана санкции.