В Москве задержали тренера спортшколы, подозреваемого в изнасиловании 12-летней

Правоохранители подозревают, что он неоднократно растлевал девочку в помещении спортзала.

Полицейские задержали в Москве баскетбольного тренера, подозреваемого в интимной связи с несовершеннолетней ученицей. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следователи подозревают, что 32-летний сотрудник спортшколы насиловал на тот момент 12-летнюю подопечную на протяжении целого года — с ноября 2016 года по октябрь 2017-го. При этом подозреваемый знал возраст девочки.

— Он в тренерской комнате спортзала на улице Трубной неоднократно совершал действия сексуального характера с девочкой 2004 года рождения, — пояснил собеседник агентства.

По данным СМИ, тренер был задержан на основании заявления в полицию матери пострадавшей. После обращения силовики провели проверку, результатом которой стало задержание мужчины.