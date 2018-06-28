Захарова заявила о длительном визите в Россию американских конгрессменов

Причём они будут находиться в РФ в том числе на свой национальный праздник — День независимости.

В России с 30 июня по 5 июля будет находиться делегация обеих палат Конгресса США. Они посетят Москву и Санкт-Петербург.

— Программой предусмотрено посещение Санкт-Петербурга и Москвы, в том числе встреча 3 июля в Совете Федерации, в Госдуме, с другими российскими официальными лицами, — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что американцев будут рады видеть и в Министерстве иностранных дел.

Таким образом, конгрессмены отметят в России один из самых главных национальных праздников США — День независимости, который приходится на 4 июля.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоится первая полноформатная встреча лидеров России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Прежде они встречались лишь на полях саммитов.