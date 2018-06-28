"Что у вас за причёски девчачьи?" В Москве неизвестный избил троих школьников

Все ребята являются братьями, у одного из них сломан нос, диагностировано сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Неизвестный мужчина избил в Москве троих школьников из-за их причёсок. Об этом сообщает паблик Mash в соцсети "ВКонтакте".

Как отмечается, инцидент произошёл на одной из детских площадок в московском районе Отрадное. Все трое школьников — Илья, Алексей и Артём — являются братьями.

— Первого, Илюшу, повалил сначала, а потом начал очень-очень сильного его избивать, — говорит Алексей.

По данным Mash, мужчина начал издеваться над ребятами и спрашивать: "Что у вас за причёски девчачьи?", а другого мальчика попросил не играть с "девочками".

— Потом Тёму он избил и меня ударил, меня он не сильно ударил. Один мужик оттащил его, и они ушли, — продолжил он.

В итоге у Ильи сломан нос и он лежит в больнице, а у Алексея и Артёма синяки на теле. Мужчина был задержан, но вскоре его отпустили под подписку о невыезде.

— Дети напуганы, теперь боятся выходить на площадку, только с родителями вот так вот за ручку, потому что кто бы мог подумать, что среди белого дня неадекватный мужчина нападёт на детей, — сказал сестра ребят Ксения.

Илья сейчас лежит в больнице. У него также диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.