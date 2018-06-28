В Ростове маньяк избил девушку камнями и пытался залезть в горло рукой

По словам пользователей соцсетей, это не единственный подобный случай в городе за последнее время.

Житель Ростова-на-Дону напал на женщину возле автобусной остановки и попытался её изнасиловать. Об этом сообщает местный паблик "Ростов Главный".

Около полуночи девушка возвращалась домой, когда злоумышленник закрыл ей рот рукой и потащил в соседнюю рощу, по дороге избивая камнями. Жертва пыталась сопротивляться и звать на помощь, но это не возымело эффекта.

Затем извращенец начал засовывать пальцы в рот потерпевшей, серьёзно повредив её горло. Крики девушки всё же были услышаны прохожими, которые спугнули злоумышленника. По её словам, маньяк хотел её изнасиловать.

Приехавшая на место происшествия скорая оказала необходимую помощь пострадавшей. В соцсетях сообщают, что это не единственный подобный случай в городе за последние полтора месяца.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске двое мужчин изнасиловали и убили студентку-домработницу.