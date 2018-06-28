В Хельсинки началась подготовка к встрече Путина и Трампа

Отмечается, что будет уделено особое внимание мерам безопасности в месте проведения предстоящего российско-американского саммита.

Полиция Хельсинки начала подготовку к встрече президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа, которая назначена на 16 июля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, началось планирование системы обеспечения безопасности в месте проведения предстоящего российско-американского саммита на высшем уровне и местах, где остановятся лидеры двух государств. Мерам безопасности будет уделено особое внимание. К подготовке переговоров планируется также привлечь другие силы обороны и органы власти.

— У полиции Хельсинки есть большой опыт по организации важных государственных визитов. Небольшой вызов представляют короткие сроки и период отпусков, но планирование начато, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа состоятся 16 июля в Хельсинки. Столицу Финляндии уже назвали идеальным местом для проведения международного события.