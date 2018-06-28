Захарова обвинила Лондон в подкупе и шантаже членов ОЗХО

Лондон и его партнёры подкупили некоторых членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) перед голосованием по расширению мандата. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Приходится констатировать, что при его принятии конференция государств-участников вышла за рамки своего мандата, — отмечает дипломат.

Захарова уверена, что ОЗХО приняла "одиозный проект", так как были политические манипуляции и прямой подкуп с шантажом со стороны Великобритании.

Как уже сообщалось, ОЗХО приняла британский проект изменения своего мандата, наделяющий её обвинительными функциями.