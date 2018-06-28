В МИД РФ призвали прагматично относиться к предстоящей встрече Путина и Трампа

Ожидается, что лидеры России и США обсудят двусторонние отношения Москвы и Вашингтона.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предстоящую встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. По её словам, к переговорам нужно относиться прагматично и реалистично.

— Вообще рекомендую всем не употреблять вот эти термины: "прорывные встречи", "прорывы" и так далее. Я предлагаю просто достаточно прагматично относиться и реалистично к этим встречам, — сказала Захарова на своём брифинге.

Она отмечает, что отношения Москвы и Вашингтона давно готовы к проведению встреч на высоком уровне, так как между Россией и США накопилось достаточно много проблем.

Сегодня Кремль объявил, что Путин и Трамп проведут переговоры в Хельсинки 16 июля. Ожидается, что они обсудят отношения Москвы и США и ряд актуальных международных проблем.