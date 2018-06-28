Госсекретарь США опять поедет в КНДР

Государственный секретарь США Майк Помпео второй раз за два месяца посетит Северную Корею. Об этом рассказали источники Financial Times.

По данным издания, цель поездки — переговоры об отказе КНДР от ядерного оружия. С кем именно будет встреча, не уточняется. Ради поездки Помпео отменил встречу с индийской делегацией.

Напомним, 12 июля Дональд Трамп стал первым в истории президентом США, который провёл встречу с главой КНДР.