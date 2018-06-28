Суд в Грузии заочно приговорил Саакашвили к шести годам тюрьмы

Следствие установило, что по заданию бывшего главы государства был избит Валерий Гелашвили.

Тбилисский городской суд признал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили виновным в причастности к нападению в 2005 году на депутата парламента Валерия Гелашвили и приговорил к шести годам тюрьмы. Об этом сообщает телеканал 1TV.

Следствие установило, что Саакашвили поручил на то время главе МВД Вано Мерабишвили наказать депутата за появление в газете статьи под названием "Валерий Гелашвили уступит свой дом Саакашвили". В публикации парламентарий выражал недовольство из-за того, что у него отобрали имущество, и в оскорбительной форме говорил о личной жизни экс-президента.

Задание Саакашвили было выполнено 14 июля 2005 года сотрудниками специального оперативного департамента и бойцами спецназа. Гелашвили остановили в центре Тбилиси, выволокли из машины и избили.

Отметим, что против бывшего главы государства в судах Грузии рассматриваются ещё два дела, касающиеся растраты госсредств и превышения полномочий.