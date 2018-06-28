МИД РФ назвал кощунством антироссийские санкции Киева в День памяти и скорби

МИД РФ осудил Украину за санкции, введённые в День памяти и скорби, 22 июня. Официальный представитель внешнеполитического ведомства отмечает, что расширение ограничительных мер "является циничным кощунством в отношении к нашей общей истории".
— Отмечаем, что введение санкций в День памяти и скорби отражает желание разобщить народы России и Украины и является циничным кощунством в отношении к нашей общей истории, — сказала Захарова.
Она напомнила, что Киев внёс в чёрный список ветеранские организации, среди которых "Боевое братство" и "Российский союз ветеранов Афганистана". Захарова также отметила роль этих организаций в гуманитарной помощи Донбассу.
Официальный представитель МИД РФ поясняет, что действия Украины, направленные против организаций, которые направляют гумпомощь, бесчеловечны и неприемлемы.
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