МИД РФ назвал кощунством антироссийские санкции Киева в День памяти и скорби

По мнению официального представителя внешнеполитического ведомства, ограничительные меры направлены на разобщение двух народов.

МИД РФ осудил Украину за санкции, введённые в День памяти и скорби, 22 июня. Официальный представитель внешнеполитического ведомства отмечает, что расширение ограничительных мер "является циничным кощунством в отношении к нашей общей истории".

— Отмечаем, что введение санкций в День памяти и скорби отражает желание разобщить народы России и Украины и является циничным кощунством в отношении к нашей общей истории, — сказала Захарова.

Она напомнила, что Киев внёс в чёрный список ветеранские организации, среди которых "Боевое братство" и "Российский союз ветеранов Афганистана". Захарова также отметила роль этих организаций в гуманитарной помощи Донбассу.

Официальный представитель МИД РФ поясняет, что действия Украины, направленные против организаций, которые направляют гумпомощь, бесчеловечны и неприемлемы.