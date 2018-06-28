Жертвами сексуального насилия в спортшколе в Москве могли стать пять девочек

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет".

Стали известны новые подробности о секс-скандале в московской баскетбольной школе. Напомним, ранее Лайф писал о том, что в столице задержали тренера спортшколы по подозрению в том, что он год насиловал 12-летнюю ученицу.

По данным издания "Московский комсомолец", мужчина пришёл работать на должность тренера в школу в 2011 году. Он вёл группы девушек 1995 и 2004 года рождения. Его интерес к несовершеннолетним воспитанницам заметили ещё в 2016 году. Сообщается, что 32-летний мужчина приставал к ученицам как во время тренировок, так и во время поездок на соревнования.

По данным МК, жертвами его домогательств могли стать по меньшей мере пять девочек. Так, по предварительным данным, находясь с командой на заграничном тренировочном сборе, тренер выпил много спиртного и начал открыто домогаться своих подопечных. Но тогда история не получила продолжения.

Скандал произошёл, когда одна из баскетболисток была найдена без сознания. Девочку смогли привести в чувство, и она рассказала, что тренер изнасиловал её. После этого школьница не понимала, как жить дальше. Родители обратились в полицию, и тут посыпались сообщения от других воспитанниц спортшколы. СМИ сообщает, что противозаконные действия тренер совершал в течение года: с ноября 2016 года по ноябрь 2017-го. Примечательно, что за это время мужчина успел жениться, а недавно у него родился ребёнок.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста". Мужчину отстранили от работы. Потерпевшие ученицы проходят психологическую реабилитацию.

Ранее сообщалось, что петербургский тренер изнасиловал четвероклассницу в детском лагере.