В Прикамье бойцы Росгвардии на вертолёте третий день разыскивают убийцу с ружьём

По данным следователей, местный житель расправился со знакомым в ходе совместной пьянки.

В посёлке Яйва Пермского края разыскивают мужчину, который 25 июня застрелил из охотничьего ружья 49-летнего приятеля и скрылся с места преступления. Как сообщили в региональном СУ СКР, к поискам привлекли бойцов Росгвардии и вертолёт.

По данным следователей, местный житель напал на знакомого из Кизеловского района в ходе совместной пьянки. В какой-то момент он достал оружие и застрелил оппонента. Мужчина скончался на месте, а убийца скрылся, прихватив с собой ружьё.

Задержать его по "горячим следам" не удалось, поиски продолжаются третьи сутки. Бойцы Росгвардейцы осмотрели район с воздуха — на вертолёте облетели леса, прилегающие к посёлку и окрестности реки.