Особо опасна. В США объявили в розыск белку, укравшую пончик у полицейского

Дерзкое преступление произошло в городе Анкоридже (штат Аляска). Полицейские стали жертвами ограбления со стороны наглой белки, которая похитила у них пончик с глазурью. Особые приметы подозреваемой удалось установить благодаря видеозаписи, которую успел сделать один из пострадавших. На кадрах видно, как между машинами юрко передвигается довольный зверёк с пончиком в зубах.

— Внимание, розыск: полицейские Анкориджа ищут особо опасную белку, которая обвиняется в краже пончика, — говорится в сообщении, размещённом департаментом полиции Аляски.

По словам потерпевших, добычей заинтересовались и окрестные птицы, так что, возможно, полиции придётся расследовать двойное преступление. Не исключено, что имел место сговор. Ведётся следствие.