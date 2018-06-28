"Реал" снизил до €120 млн отступные за Роналду, но не для "Барселоны" и ПСЖ

Ранее ряд клубов говорили агенту футболиста Жорже Мендешу, о том, что готовы активировать опцию выкупа игрока по данной сумме.

Футболист Криштиану Роналду стал ближе у уходу из мадридского "Реала". Об этом сообщает Marca.

Источники издания отмечают, что ФК уменьшил сумму отступных, которые прописаны в контракте Роналду. Если ранее она составляла €1 млрд, то сейчас это 120 миллионов евро. Однако для "Барселоны" и "Пари Сен-Жермен" сумма останется прежней.

Весной текущего года несколько клубов, в том числе "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Милан", говорили агенту футболиста Жорже Мендешу, о том, что готовы активировать опцию выкупа игрока, если сумма будет составлять 120 миллионов евро. Кроме того, они намерены предложить нападающему зарплату в 40 миллионов евро в год.

Напомним, Роналду принял окончательное решение об уходе из "Реала". Спортсмен остался недоволен тем, что в руководстве не соблюли договорённость о продлении контракта на улучшенных условиях.