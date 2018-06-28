Деньги на ветре. Bloomberg узнал о самом прибыльном бизнесе Елизаветы II

Королевская семья умудряется зарабатывать миллионы буквально на ровном месте. И связано это с тем, что Великобритания — первая в мире страна по количеству ветротурбин.

Аналитики Bloomberg посчитали, какой бизнес оказался наиболее прибыльным для британской короны. Оказалось, что больше всего денег монаршей чете приносит лизинг шельфа для офшорных ветропарков — дело не только доходное, но и полезное. Считается, что к 2020 году морской ветер сможет удовлетворить 10 процентов спроса на электроэнергию в Великобритании.

Управляет активами Елизаветы II компания The Crown Estate Ltd. На данный момент ей принадлежат крупные объекты недвижимости, сельскохозяйственные угодья и шельфовые земли в различных частях Соединённого Королевства. Чистая прибыль компании в минувшем году составила 329,4 миллиона фунтов стерлингов. По закону часть прибыли направляется в британское казначейство, а королевская семья, в свою очередь, получает часть, называемую "суверенным гарантом".

В дальнейшем эти деньги тратятся, например, на содержание дворцов и официальных резиденций Елизаветы II и её наследников. Например, свадьбу принца Гарри и Меган Маркл оплачивал Кенсингтонский дворец. А стоило торжество, лишь по предварительным оценкам, около 32 млн фунтов стерлингов.

Ранее Лайф рассказывал, что Елизавета II пожаловалась на слишком тяжёлую корону. По словам королевы, из-за своего большого веса "она может сломать шею". Отмечается, что корона весит почти 1,3 килограмма, так как её украшают 2868 бриллиантов, 17 сапфиров, 11 изумрудов и несколько сотен жемчужин.