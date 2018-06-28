"Он поднимал на меня руку". Откровения жены Кержакова о жизни с футболистом

По словам девушки, после свадьбы муж помогал ей, любил и исполнял буквально все прихоти, но это продлилось всего месяц.

Супруга Александра Кержакова Милана Тюльпанова рассказала о том, как изменился муж после смерти её отца, об изменах и о том, почему она считает союз с футболистом браком по расчёту. Издание Super.ru обнародовало откровенное интервью дочери бывшего сенатора спустя год по просьбе самой девушки.

Сразу после смерти отца — Вадима Тюльпанова — Милана, с трудом пережившая эту трагедию, была под действием сильных успокоительных: она путалась в словах, но всё же дала интервью, которое так и не было обнародовано. Девушка надеялась, что ей удастся сохранить семью, и попросила не публиковать видео. Спустя год, когда стало понятно, что точка невозврата достигнута, Милана признала, что "он — падший человек", и заявила, что муж похитил у неё ребёнка.

Жена футболиста рассказала, что гибель отца стала для неё трагедией и громом среди ясного неба. Милана призналась, что, возможно, смогла бы лучше пережить обрушившееся на неё горе, если бы за её плечами был мужчина, "который во всём прикроет и поддержит", однако его не оказалось. При этом, по словам девушки, отношения с мужем после трагедии сильно ухудшились.

— Раньше я знала, что, поругаюсь я с Сашей или ещё с кем-то, я приду к папе и скажу: "Мне плохо", и он меня всегда бы защитил от всего. А теперь я понимаю, что я совсем одна и пойти мне не к кому. Когда я иду к Саше, он не понимает, почему мне так плохо. Ему кажется, что я должна спустя четыре месяца веселиться, радоваться, давать ему покой, — рассказывает Милана.

Девушка отметила, что после свадьбы супруг помогал ей, любил, оберегал, исполнял буквально все прихоти и даже купил матери жены машину. Но его хватило ненадолго — на месяц. После этого он стал уставать и говорить, что ему давненько всё уже не нужно. Кержаков начал обвинять мать супруги в алкоголизме и наркомании и говорить, что Милана якобы пьёт и принимает таблетки.

— Этого реально не было, у него были галлюцинации, видимо, из опыта прошлой жизни. Я была человеком, оставшимся без всех. Всё, что мне нужно было ,— это любовь и поддержка. Вот и всё. Только лишь любовь. Подойти и обнять меня, сказать, что всё будет в порядке, — рассказывает девушка.

По словам Миланы, первые подозрения, что Кержаков женился на ней по расчёту, возникли у неё ещё в апреле 2017 года, когда он приказал ей взять ребёнка и уехать из дома. Футболист заявил, что ему нужно подумать несколько месяцев и решить, хочет он развода или нет. При этом, когда она высказала мужу свои подозрения, что он заранее спланировал знакомство и брак с ней, Кержаков разозлился и дал ей подзатыльник. По её словам, после этого "он поднимал на неё руку и изменял ей". Девушка призналась, что знала о многочисленных изменах супруга, но хотела всё наладить.