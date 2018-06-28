Главу карельского "Мемориала" арестовали по делу о сексуальном насилии

Руководителя карельского "Мемориала" 62-летнего Юрия Дмитриева арестовали по делу о насильственных действиях сексуального характера. По решению Петрозаводского суда он проведёт под стражей два месяца.

— Арестовали на два месяца, до 28 августа, наверное, так получается, — сказал его адвокат Виктор Ануфриев. Отметим, что заседание проходило в закрытом режиме.

Дмитриев просил судью отпустить его под подписку о невыезде, на аресте настаивал следователь.

По версии следствия, на протяжении четырёх лет глава карельского "Мемориала" совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приёмной дочери.