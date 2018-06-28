Жгут фаеры и крушат витрины. В Париже массовые протесты обернулись беспорядками

В Париже участники акции протеста, которая началась на площади Бастилии несколько часов назад, начали крушить витрины и жечь фаеры. К митингующим присоединились провокаторы в чёрной одежде, которые скрывают свои лица под чёрными масками.
Protest in #Paris against policies of #Macron government pic.twitter.com/Wri6dCTl4P— Charlotte Dubenskij (@CDubenskij_RT) 28 июня 2018 г.
Агрессивно настроенные участники демонстрации разбили несколько витрин и напали на здание банка. Полиция попыталась остановить колонну, но демонстранты с криками "Макрон, убирайся!" продолжили разрушительное шествие.
"Même si vous n'le voulez pas nous on est là, pour l'honneur des cheminots et l'avenir de nos marmots..."— RévolutionPermanente (@RevPermanente) 28 июня 2018 г.
Les cheminots en tête de manifestation à Paris, le moral au beau fixe!#28juin #JeSoutiensLaGreveDesCheminots#greveSNCF #SNCF #cheminots #28Jun pic.twitter.com/flTZJhdTJL
Митинги организовали сотрудники государственной железнодорожной компании, которые не хотят принимать планы президента Франции Эмманюэля Макрона относительно открытия новой организации. Массовые протесты запланированы и в других городах республики.
PARIS - Manifestation interprofessionnelle au départ de Bastille jusqu’à la Place de la République. Cheminots, étudiants, postiers, hospitaliers sont présents. pic.twitter.com/dA1HaVmj6J— Clément Lanot (@ClementLanot) 28 июня 2018 г.
Отметим, что "рельсовая война" продолжается во Франции уже почти полгода. Кроме открытия новой компании, железнодорожников возмущает реформа, по которой уменьшатся их зарплаты и потеряются льготы.
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