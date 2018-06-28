Жгут фаеры и крушат витрины. В Париже массовые протесты обернулись беспорядками

Железнодорожников возмущает новая реформа, по которой уменьшатся их зарплаты и потеряются льготы.

В Париже участники акции протеста, которая началась на площади Бастилии несколько часов назад, начали крушить витрины и жечь фаеры. К митингующим присоединились провокаторы в чёрной одежде, которые скрывают свои лица под чёрными масками.

Агрессивно настроенные участники демонстрации разбили несколько витрин и напали на здание банка. Полиция попыталась остановить колонну, но демонстранты с криками "Макрон, убирайся!" продолжили разрушительное шествие.

Митинги организовали сотрудники государственной железнодорожной компании, которые не хотят принимать планы президента Франции Эмманюэля Макрона относительно открытия новой организации. Массовые протесты запланированы и в других городах республики.

PARIS - Manifestation interprofessionnelle au départ de Bastille jusqu’à la Place de la République. Cheminots, étudiants, postiers, hospitaliers sont présents. pic.twitter.com/dA1HaVmj6J — Clément Lanot (@ClementLanot) 28 июня 2018 г.

Отметим, что "рельсовая война" продолжается во Франции уже почти полгода. Кроме открытия новой компании, железнодорожников возмущает реформа, по которой уменьшатся их зарплаты и потеряются льготы.